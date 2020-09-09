Семья с детьми из Беларуси попросила в Украине защиты от преследований, - Госпогранслужба

Семья из Беларуси попросила в Украине международной защиты из-за преследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в Черниговской области.

Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - сказано в сообщении.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60%

"Иностранцам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлен въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой", - сообщили в Госпогранслужбе.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за защитой обратились 15 граждан Беларуси.