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Адвокат Колесниковой Салей задержан по уголовному делу: ему грозит тюрьма

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Адвокат Колесниковой Салей задержан по уголовному делу: ему грозит тюрьма
Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико

Салею инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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Напомним, сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака, а сама Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.

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