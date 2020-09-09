Россия и "вагнеровцы" нарушали запрет на поставки вооружения в Ливию, - доклад ООН

Ряд стран, включая Россию, Турцию, ОАЭ, и поддерживаемые ими стороны ливийского конфликта замечены в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Россия поставила истребитель и бомбардировщик, ЧВК "Вагнера" отправила в Ливию 800-1200 наемников.

Об этом сообщает агентство Associated press (AP) со ссылкой на доклад комитета экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также эмбарго нарушали 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер", которая, по заявлениям экспертов, в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

По данным наблюдателей, Россия переправила в Ливию, как минимум, два типа вооружений: истребитель МиГ-29, действовавший с авиабазы "Аль-Джуфра", и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, вылетавший с баз "Аль-Джуфра" и "Аль-Кадим". Помимо этого, неустановленная частная военная компания, связанная с Россией, выделила "модернизированную версию основного боевого танка".

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В свою очередь, по версии комитета, ЧВК "Вагнер" для поддержки операций ЛНА переправил "частных военных оперативников", экипировку и два бронетранспортера. При этом "оперативники" участвовали в отводе отрядов ЛНА от Бени Валида 27 мая. На 1 июля присутствие сил ЧВК "Вагнер" было зафиксировано на пяти авиабазах: "Аль-Джуфра", "Брак-аш-Шат", "Гардабия", "Сабха" и "Вадден" и на территории крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения "Аш-Шарара".

Эксперты утверждают, что Россия также поставляла ЛНА грузы, которые доставлялись по воздуху из РФ через Сирию в восточную часть Ливии.

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Кроме "ЧВК" Вагнер, в ООН обвинили в нарушении оружейного эмбарго еще 10 компаний, которые оказывали материально-техническую поддержку ЛНА - авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане, Сирии, Украине, Таджикистане, а также две компании из ОАЭ.

В комитете указали, что поставки оружия в Ливию Турцией с 2019 года и ОАЭ с января 2020 года были "масштабными, вопиющими, при полном неуважении к санкционным мерам".

В частности, Анкара направляла в Ливию военный персонал, иностранных бойцов, средства ведения радиоэлектронной борьбы, противотанковые управляемые ракеты, боевые беспилотники, зенитные самоходные установки, артиллерию, зенитные ракеты, фрегаты, истребитель-штурмовик. ОАЭ в свою очередь развернули в Ливии военных, бронетранспортеры, патрульные машины, истребители.

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В комитете подчеркнули, что обе стороны конфликта в Ливии - правительство национального единства (ПНС) в Триполи и ЛНА - активно снабжались по воздуху: к примеру, грузы из ОАЭ доставлялись в восточную Ливию и западный Египет, а из Турции - в западные районы Ливии.

Кроме этого, сторонам конфликта и поддерживающим их странам, а также Египту и Сирии не удалось инспектировать морские и воздушные суда на предмет ввоза в Ливию военных грузов, добавили эксперты. В ООН упомянули, что пять судов, направлявшихся в порты ПНС, и два судна, шедшие в порты ЛНА, нарушали эмбарго.

AP сообщает, что на запросы агентства в постпредства ОАЭ, РФ, Иордании, Египта, Сирии и Катара в ООН по поводу этой информации ответов не последовало. Сотрудник постпредства Турции при ООН на условиях анонимности заявил, что Анкара поддерживает комитет экспертов ООН и ПНС, и отверг обвинения в адрес Турции в нарушении оружейного эмбарго.

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В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.