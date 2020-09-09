Глава НАПК Новиков презентовал проект Национальной антикоррупционной стратегии
Документ, определяющий восемь приоритетов, представил председатель НАПК Александр Новиков во время заседания Кабинета Министров 9 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Согласно проведенным опросам, коррупция является одним из основных вопросов, которые волнуют 91 процент граждан Украины, даже превышает уровень проблемы с военными действиями на Донбассе. То есть, является самой большой проблемой для граждан Украины", - отметил председатель НАПК.
По словам Новикова, с 2017 года в Украине отсутствует антикоррупционная стратегия, а значит нет координации по внедрению антикоррупционных инициатив, снижается эффективность антикоррупционных мер.
При разработке стратегии был применен таргетируемый подход, когда приоритеты определялись на основе изучения мнения граждан, бизнеса, экспертов, анализа эффективности реализации антикоррупционной политики, экспертных исследований, международных практик, обязательств Украины в рамках конвенции ООН против коррупции и европейских конвенций, открытых профессиональных и общественных обсуждений.
По итогам такого анализа были определены восемь приоритетов Национальной антикоррупционной стратегии.
В частности, в качестве приоритета были определены суды, прокуратура и полиция. По словам Новикова, 62% граждан считают, что суды коррумпированы, более того, так считают даже 25% самих судей.
Вторым приоритетом антикоррупционной стратегии определено государственное регулирование экономики. Председатель НАПК сообщил, что 74% бизнеса считает коррупцию самым большим препятствием.
Третьим приоритетом в Стратегии определен государственный и частный сектор экономики. По словам Новикова, на 4 балла из 5 оценивают предприниматели уровень коррупции при приватизации.
Четвертым приоритетом Стратегии определены налоги и таможня. Согласно анализу НАПК, на 4,5 балла из 5 оценивают граждане уровень коррупции в этой сфере.
Пятый приоритет - строительство, земля и инфраструктура. Новиков отметил, что бизнес и эксперты оценили сферу как одну из самых коррумпированных.
Шестой приоритет - сектор обороны, поскольку он касается вопросов территориальной целостности Украины.
Седьмой приоритет - здравоохранение и социальная защита. 57% граждан Украины имели коррупционный опыт взаимодействия с учреждениями Минздрава.
Восьмой приоритет - система предотвращения коррупции, поскольку, по мнению экспертов, она является недостаточно эффективной.
По итогам презентации Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Стратегия будет принята после доработки, на которую уйдет до трех дней.
"Перед заседанием правительства мы договорились, что возьмем три дня на ее завершающую проработку. И после этого примем решение", - подытожил глава правительства.