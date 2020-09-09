США более чем на 1/3 сокращают контингент в Ираке

США до конца сентября более чем на треть сократят воинский контингент в Ираке.

Об этом сообщил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он заявил журналистам, что в этом месяце число американских военных в Ираке уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс.

По словам Маккензи, оставшиеся американские военные продолжат оказывать помощь иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки "Исламское государство".

Ранее представитель американской администрации сообщил журналистам, что США объявят в среду о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке.

"В ближайшие дни последует также заявление по Афганистану", - добавил он.

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