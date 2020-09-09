Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это

В истории не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук.

Об этом заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи.

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Поддержка очередного тирана - не новость. Эмоционально нынешнее предательство по отношению к белорусскому народу воспринимается, конечно, острее, чем венесуэльская или даже любая из среднеазиатских историй, но в сущности, та же подлость, и те же человеческие страдания на выходе...

Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечно. А каким именно образом придет расплата - это уже исторические подробности. В бездонном мешке матушки-Клио много всякой неприятной всячины, и только одного не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук...

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И когда придет время, матушке будет совершенно по барабану, кто тут симоньян, а кто нет. Матушка, как установка "Град", бьет по площадям... И в отличие от Господа из старой книжки, совершенно не заморачивается тем, чтобы праведники покинули город перед огнем и серой", - заявил Шендерович.

Ранее нобелевский лауреат, белорусский писатель Светлана Алексиевич призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси: "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.