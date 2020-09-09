Экс-глава КГГА Попов: Учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы Киева необходимо вернуть муниципальные доплаты

С началом карантина обострились проблемы киевлян, работающих в самых низкооплачиваемых сферах, – учителей, медиков и социальных работников.

По словам главы Киевской городской госадминистрации в 2010-2014 гг. Александра Попова, правительство не в состоянии решить эти проблемы, и город должен взять на себя обязанности по поддержке самых незащищенных жителей столицы.

"Медики, врачи и социальные работники – это те жители нашего города, на которых больше всего увеличилась нагрузка после начала эпидемии. Но центральная власть только с опозданием нашла деньги на доплаты врачам, да и те выплачиваются не вовремя и не в тех размерах, которые обещала. А об учителях и соцработниках Кабмин вообще забыл", – заявил Попов у себя на Facebook.

Политик напомнил, что учителям сейчас приходится нести двойную нагрузку: учить детей, пришедших в школу, и одновременно обеспечивать обучение школьников, находящихся на карантине. А соцработникам приходится посещать на дому многих пожилых людей, которые входят в главную группу риска эпидемии коронавируса.

"Десять лет назад мы организовали муниципальные доплаты медикам, врачам, соцработникам и другим сотрудникам бюджетной сферы, понимая, насколько труд этих людей важен для Киева и насколько трудно им выживать в нашем городе за мизерные зарплаты, установленные для всей страны. А ведь это было относительно спокойное время, когда не было никаких эпидемий. В нынешней ситуации муниципальные доплаты однозначно должны быть увеличены с тем, чтобы покрыть все необходимые нужды тех людей, без которых Киев не выживет", – заявил Александр Попов.