Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, была зафиксирована новую L-образная траншея (протяженностью около 170 метров) и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.
В Донецкой области также выявили траншею с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовской Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикузы.
Также зафиксировали четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные факты ясно указывают на нарушение достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.
"Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств, в очередной раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.