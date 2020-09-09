Кабмин утвердит порядок выборов в условиях пандемии на следующей неделе, - Немчинов

Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменение в так называемое "карантинное постановление".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министра, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-е постановление, так называемое карантинное постановления, которая определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.

По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.

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