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Я верю, что после встречи советников глав стран "Нормандского формата" состоится и встреча лидеров, - Зеленский

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Я верю, что после встречи советников глав стран "Нормандского формата" состоится и встреча лидеров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" 11 сентября состоится и сама встреча лидеров, что будет свидетельствовать о продолжении движения к прекращению войны на Донбассе и достижению мира.

"Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы всё для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем всё для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября, - Зеленский

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    Маниакальное желание Зеленского - мир любой ценой, даже ценой потери независимости Украины и уничтожения государства.
    А вот как действуют настоящие лидеры мира и великие люди в подобной ситуации.
    В своей речи от 18 июня, произнесённой сразу после французской капитуляции, Черчилль заявил: "
    "... что бы ни случилось во Франции, это никак не изменит решимость Британии воевать дальше, в случае необходимости - в одиночку и в течение многих лет...

    Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий.
    Вы меня спросите, каков же наш политический курс?
    Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.
    Вы спросите, какова наша цель?
    Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни
  • belge
    Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог"

    Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. (с)
  • Старый зольдат
    Вова, лучше не надо. Тебе же спокойней, до суда над тобой, пожить надо.
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