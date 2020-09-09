На Луганщине один из руководителей областной ГАСИ попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
1 6825
В Луганской области правоохранители задержали на взятке одного из руководителей областной Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, чиновник ГАСИ наладил "схему" получения взяток за регистрацию декларации о начале и завершении строительных работ.
Чиновник требовал 30 тыс. гривен взятки за согласование строительной документации. Сегодня, 9 сентября, злоумышленника задержали сразу после получения части взятки - 15 тыс. гривен.
Решается вопрос о сообщении фигуранту дела подозрения в совершении уголовного преступления.