Житель Винницы порезал себя ножом и заявил о нападении, чтобы не отдавать долг, - Нацполиция

В Виннице мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, чтобы не отдавать долг знакомому.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Так, 34-летний местный житель придумал историю о преступлении и сообщил о ней знакомому, которому задолжал 15 тысяч долларов. По версии потерпевшего, в центре города его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку с деньгами.

Правоохранители заявили, что история выглядела правдоподобной, ведь "потерпевший" действительно имел порез на шее.

Однако полицейские и медики обратили внимание, что ранение было не глубоким. Осматривая автомобиль, следователи обнаружили сумку, которую, по "версии потерпевшего", у него отобрал нападающий. Затем полицейские нашли и нож, которым мужчина, как оказалось, сам порезал себе шею.

В полиции заявили, что "потерпевший" путался в показаниях, не мог точно назвать место совершения преступления, а впоследствии признался, что инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядело реалистично, он нанес себе телесные повреждения.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.