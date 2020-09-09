Пьяная жительница Запорожья набросилась на полицейских с шариковой ручкой, патрульным пришлось вызывать подмогу

Полицейские прибыли на вызов соседей, которые пожаловались, что женщина бьет свою дочку. Стоило им зайти в квартиру, как хозяйка набросилась на патрульных. Теперь женщину могут посадить на 5 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"8 сентября в 15:17 из службы "102" в Хортицкое отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило заявление от граждан о том, что жительница дома по улице Лахтинская в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору и бьет свою дочь, в квартире малолетний ребенок", - сказано в сообщении.

Полицейские отправились на вызов.

"Когда полицейские зашли в помещение, агрессивная хозяйка квартиры 1965 года, "вооруженная" шариковой ручкой, набросилась на них, нанося удары. В результате полицейские получили телесные повреждения конечностей. Чтобы прекратить неадекватные действия гражданки, пришлось вызвать помощь", - пояснили в полиции.

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Женщину задержали. Против нее начали производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подобные действия караются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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