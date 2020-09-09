Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин

Кабинет Министров утвердил перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке по результатам заседания правительства написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Кабинет Министров принял проект постановления "О документах о высшем образовании (научные степени)", которым предлагается утвердить перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научные степени)", - отметил Мокан.

По его словам, документ также должен унормировать вопросы, связанные с выдачей дубликатов дипломов о высшем образовании, выданных до введения ступенчатого высшего образования.

Мокан объяснил, что это необходимо, поскольку сейчас отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие эквивалентность документов о получении высшего образования, выданных до 1991 года образовательно-квалификационным (образовательным) уровням высшего образования (младший специалист, бакалавр, специалист, магистр).

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