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На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС

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На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС
Обстрелов со стороны противника не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ОС пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 01
На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 02На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 03

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Li Quan
    Естественно: ждём родимых «повстанцев» с инспекцией на наши позиции. Инициатива самого зеленского...
  • Envoy
    Пользуясь случаем , обезьяны укрепляют позиции на нашей земле . Перемирие ?
  • ingrid
    Здобули.......😡
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