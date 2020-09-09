Один из руководителей террористической организации "Исламское государство" задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов "ИГ". Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию организаций "ИГ" за рубежом.

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Сейчас террорист находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

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