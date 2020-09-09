Один из руководителей террористической организации "Исламское государство" задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов "ИГ". Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.
В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию организаций "ИГ" за рубежом.
Сейчас террорист находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.
СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.