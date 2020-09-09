БДИПЧ ОБСЕ готовится прислать наблюдателей на местные выборы в Украине, – ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко обсудил с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) количество международных наблюдателей, которые необходимо отправить для наблюдения за местными выборами 25 октября 2020 г. в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Речь шла, в частности, о проблемах и рисках, которые могут возникнуть во время организации и проведения выборов и наблюдения за ними в территориальных громадах, которые находятся на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей и расположены вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Встреча была организована с целью определения количества международных наблюдателей, которых необходимо направить для наблюдения за местными выборами, с учетом фактора безопасности. Отдельное внимание стороны уделили особенностям проведения местных выборов в условиях карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердит порядок выборов в условиях пандемии на следующей неделе, - Немчинов

Представители оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ рассказали об определенном международном опыте организации выборов, а также наблюдения за ними в условиях карантина, который наблюдателям Бюро удалось обобщить по итогам избирательных процессов в Польше, Сербии, Северной Македонии и Черногории.

"Мы благодарны, что даже в непростых условиях, связанных с распространением болезни COVID-19, мировое сообщество, в частности, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине. Для нас это очень важно. Ведь это позволит продемонстрировать миру нашу приверженность к демократическим ценностям и в очередной раз показать, что выборы в нашей стране проходят честно, открыто и справедливо", - заявил Диденко по итогам встречи.

Напоминаем, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Читайте также: Мы сможем приостановить учебный процесс в школах, где есть избирательные участки, на несколько дней для проведения местных выборов, - Шмыгаль