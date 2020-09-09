Украинка Левчук впервые выиграла дело в ЕСПЧ по делу о домашнем насилии

Впервые гражданка Украины выиграла в Европейском суде по правам человека дело в отношении домашнего насилия.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом сообщает благотворительная организация Украинский женский фонд.

"Ирина Левчук, мама четверых детей, боролась за то, чтобы выселить из общей квартиры бывшего мужа-агрессора и обеспечить право своих детей на детство без постоянных конфликтов и угроз", - говорится в сообщении.

Однако все судебные инстанции в Украине женщина проиграла, потому что национальные суды решили, что право человека на жилье важнее. Суды в Украине рассматривали это дело более двух лет, уже после этого Левчук обратилась в ЕСПЧ.

В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям.

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