Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому

Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений условий перемирия с украинской стороны не было, делегация согласилась провести совместное инспектирование позиций Объединенных сил в районе села Шумы с представителями наемников РФ.

Это вызвало удивление представителя оккупированного Донбасса в ТКГ Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу.

"Странное решение сегодня было принято в ТКГ. Встречалась только подгруппа по безопасности, поэтому мы с Сергеем Гармашем на встрече не присутствовали, и о результатах встречи узнали из СМИ.

Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений с украинской стороны условий перемирия не было, наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков.

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Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника - можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса Президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи . В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также инспектировали эти позиции вместе с ОБСЕ.

Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", - отметил Казанский.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.