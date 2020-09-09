Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому
Это вызвало удивление представителя оккупированного Донбасса в ТКГ Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу.
"Странное решение сегодня было принято в ТКГ. Встречалась только подгруппа по безопасности, поэтому мы с Сергеем Гармашем на встрече не присутствовали, и о результатах встречи узнали из СМИ.
Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений с украинской стороны условий перемирия не было, наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков.
Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника - можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса Президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи . В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также инспектировали эти позиции вместе с ОБСЕ.
Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", - отметил Казанский.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.