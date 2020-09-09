Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия "находится под ужасным и незаслуженным давлением со стороны Европейского Союза".
"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.
"В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом", - заявил Вулин.
Напоминаем, 8 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений "Славянское братство" совместно с российскими и сербскими войсками.