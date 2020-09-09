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Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

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Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре
Кабинет Министров поддержал постановление об упрощении процедуры закупки систем подачи кислорода и вакцин от гриппа для иммунизации групп риска по COVID-19 - с освобождением от налогообложения НДС.

Такое решение приняли на заседании 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Постановление о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, направленных на предотвращение возникновения, распространения, ликвидацию и локализацию вспышек эпидемии и пандемии COVID-19.

Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами, медизделиями и лекпрепаратами, в частности системами подачи кислорода и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19", - пояснил в ходе заседания глава Минздрава Максим Степанов.

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • GM Harvester
    1. А что, за 6 месяцев нельзя было тендеры провести по полной процедуре для закупки систем подачи кислорода? Карантин был уже в марте.
    2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Спасибо, благодетели, спасибо! Спасибо огромное, что разрешили за собственные деньги купить, государственные то уже разворовали.
  • Олег Грель 78632cbc
    Простыми словами: баранов (мудрый нарид) будут утилизировать.
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