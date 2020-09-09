Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабинет Министров поддержал постановление об упрощении процедуры закупки систем подачи кислорода и вакцин от гриппа для иммунизации групп риска по COVID-19 - с освобождением от налогообложения НДС.

Такое решение приняли на заседании 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Постановление о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, направленных на предотвращение возникновения, распространения, ликвидацию и локализацию вспышек эпидемии и пандемии COVID-19.

Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами, медизделиями и лекпрепаратами, в частности системами подачи кислорода и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19", - пояснил в ходе заседания глава Минздрава Максим Степанов.

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