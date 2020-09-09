Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами"

Инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Офиса Президента подчеркивают, что инспектирование осуществляют не стороны конфликта, а ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", - говорится в комментарии ОП.

"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еща раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно", - добавили в офисе Зеленского.

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В Офисе Президента обращают внимание, что "люди, стоящие с оружием напротив украинских войск в Донбассе, являются объективным фактом".

"Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство", - пояснили в ОП.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.