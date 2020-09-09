В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было. Потому что происходило, как происходило - это могут знать только те люди, которые к этому имеют непосредственное отношение, если это было", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что каждый руководитель отвечает за работу своего ведомства и напомнил, что аппарат СНБО является координирующим органом и непосредственно не занимается такими операциями.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.