Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Произошло серьезное обострение у населенного пункта Шумы, где представители неконтролируемых районов Донецкой области заявили о том, что там новые инженерные сооружения Вооруженных Сил Украины. Мы обратились к ОБСЕ. ОБСЕ сегодня в очередной раз подтвердила отсутствие каких-либо нарушений со стороны ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Отсутствие каких-либо, я подчеркиваю, сооружений. Но сторона ОРДО настаивает, что там есть такие сооружения, россияне их поддерживают. Сегодня это подтвердил, в том числе Козак, который был на этом заседании. Поэтому было принято решение - совместное инспектирование. Кто туда будет входить: представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау. То есть, это будет завтра в два часа дня, они соберутся там на месте и посмотрят, кто говорит правду, а кто врет. Чтобы на этом поставить точку", - пояснил Кравчук.
При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".
Кравчук подчеркнул, что Украина фиксирует все случаи сооружения наемниками РФ новых фортификационых сооружений, сообщает о них ОБСЕ и ожидает соответсвующей реакции.
"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти окопы. Более того, мы подали эти наши наблюдения представителям ОБСЕ и ждем их ответа. То есть это не остается без контроля. Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.
Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.
"Для достижения мира больших компромиссов не бывает. Бывает один компромисс, которого нельзя даже называть компромиссом. Это когда речь идет о независимости, о суверенитет, о неприкосновенности границ. Это красный профиль, который нельзя переступать. Все остальное - можно. И нужно договариваться, но документы не подписывать такие, которые могут навредить Украине. А договариваться, вести переговоры, нужно со всеми. Потому что, если не вести разговоры и переговоры, ни о каких договоренностях нельзя даже думать", - уверен первый Президент Украины.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.