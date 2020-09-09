Кремль обнародовал ноту протеста послу Германии из-за обвинения в отравлении Навального

Послу Германии в Москве Андреасу фон Гайри во время вызова в МИД России повторили требование немедленно предоставить развернутый ответ на запрос России о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об говорится в распространенном 9 сентября сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Восстановленная требование о немедленном предоставлении на фоне этой истерии предметной и развернутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа со всеми медицинскими данными", - сообщили в МИД.

В МИД отметили, что отсутствие этих материалов расценят как отказ Берлина установить истину в пределах объективного расследования, а его прошлые и последующие действия в связи с Навальным - как грубую и враждебную провокацию против России, опасную последствиями для двусторонних отношений. "Послу заявленный решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России", - подчеркнули в МИД