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Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ

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Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ
Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает  Die Zeit 

Российский оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью яда "новичок", доступ к которой может быть только у спецслужб. Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносное и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Просто кацапы были уверены, что немцы его не выявят. А их секретные лаборатории тоже не стояли на месте и, видать, обладали уже необходимыми алгоритмами для определения.
  • алексей свиридов d126c789
    Так у них оказывается там в Засрахе куча гибридов "новичка" ?!
    Селекционеры, бл, лишнехромосомные
  • Ник Литвиненко 3ceba483
    похоже пока не отравят кого-то типа Меркель или Джонсона -ни ЕС ни США должной реакции не проявят...им видимо нужно так чтоб "мордой" в путинский зад засунули...тогда дойдёт...
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