Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ
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Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает Die Zeit
Российский оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью яда "новичок", доступ к которой может быть только у спецслужб. Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносное и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.