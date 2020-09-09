Новости

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

1 4943
9 сентября правоохранители задержали на взятке руководителя горотдела управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 01

Чиновник ГСЧС требовал от местного предпринимател 400 долларов взятки за регистрацию декларации соответствия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности и за непроведение плановых проверок в 2021 году.

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника отдела ГСЧС Львовщины задержали при получении $700 взятки за "решение вопроса" по трудоустройству. ФОТО

На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция 03

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 
ТОП-новости
все новости