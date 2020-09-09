На Ивано-Франковщине чиновник ГСЧС задержан при получении 400 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
1 4943
9 сентября правоохранители задержали на взятке руководителя горотдела управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник ГСЧС требовал от местного предпринимател 400 долларов взятки за регистрацию декларации соответствия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности и за непроведение плановых проверок в 2021 году.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.