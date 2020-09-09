Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо
Такую точку зрения высказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Цензор.НЕТ.
"Личная точка зрения. Была, есть и будет! Идти на договоренности с террористами и выполнять их требования, реагировать на их заявления, фото, видео и другие действия в отношении Украины и ее Вооруженных сил считаю недопустимым. За мир обеими руками, но не путем капитуляции или на условиях российского агрессора. Точка. Честь имею", - написал он.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.