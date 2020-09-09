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Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

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Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо
Нельзя договариваться с террористами, реагировать на их заявления и выполнять требования.

Такую точку зрения высказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Цензор.НЕТ.

"Личная точка зрения. Была, есть и будет! Идти на договоренности с террористами и выполнять их требования, реагировать на их заявления, фото, видео и другие действия в отношении Украины и ее Вооруженных сил считаю недопустимым. За мир обеими руками, но не путем капитуляции или на условиях российского агрессора. Точка. Честь имею", - написал он.

Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо 01

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Помните как малороссы говорили, если Клоун их не устроит, они его снесут. Теперь оккупанты, террористы и бандиты с разрешения Зеленского будут инспектировать ВСУ. И никто никого не сносит. Это значит, что 73% нахер не нужна эта Украина, им бы побыстрее в родную говень вернуться.
  • Ан Мур
    для них ворог - не касапи, а Порошенко та ЄС
  • Стрелок
    бл дебилы конченые! вы будете отличать ротацию на свои позиции через кпп сепаров и присутствие сепаров на наших позициях, ублюдки? для тебя тупого полторак все обьяснил по твоей же ссылке. небыло другой возможности попасть в ДАП. НЕБЫЛО!!!!!!!! это было вынужденно и очень недолго. что тут заставляет зеленых уродов приводить сепаров на наши позиции? тоже крайняя необходимость?

    суки вам разослали методички. каждый второй зеленый дегенерат эту ссылку пихает. а до сути вы не дошли. вам не довели что и как тогда было. уроды. твари. ублюдки
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