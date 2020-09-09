В Чехии из-за увеличения количества случаев COVID-19 ввели обязательное ношение масок в помещениях

Из-за роста количества новых заболеваний COVID-19 в Чехии с 10 сентября начинает действовать обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Об этом заявил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министерство здравоохранения сегодня приняло решение об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, и уже - с завтрашнего дня", - заявил Бабиш.

Чешский премьер отметил, что сейчас органы здравоохранения активно мониторят ситуацию относительно новых заболеваний COVID-19 в Чехии и готовы реагировать должным образом. При этом, важным в этом реагировании является баланс между защитой здоровья граждан и обеспечением экономического развития страны.

Бабиш напомнил, что с 1 сентября в Чехии уже начали действовать новые жесткие меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

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За прошлые сутки в Чехии зафиксировано наибольшее с начала пандемии коронавируса количество новых заражений - 1 164.