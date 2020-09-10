"Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев прокомментировал "позорное решение ТКГ по совместному патрулированию в Шумах".

Как пишет он в Facebook, есть очевидное: политика, дипломатия и желание показать всему миру, что "нет нашей вины", "но есть еще такое понятие, как честь", передает Цензор.НЕТ.

"Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более - руками украинских представителей. И любые объяснения здесь излишни.

Если в угоду политической целесообразности слишком часто наступать в свою честь, то скоро ее не останется.

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Можно только представить как будут чувствовать себя бойцы 503-го батальона морской пехоты ВСУ, когда по их позициям будут прогуливаться боевики. И это при том, что инспектирование будет односторонним, в качестве отчета перед врагом.

Считаю такое решение антиукраинским. И призываю патриотов из нашей и других фракций, наконец, объединиться, чтобы совместными усилиями контролировать весь ход переговоров в рамках ТКГ и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем", - подчеркнул Чернев.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.