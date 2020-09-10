Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

В среду, 9 сентября, скончался председатель Николаевской областной организации партии "Национальный корпус", ветеран АТО и активист Денис Янтар, который заявил президенту Владимиру Зеленскому во время визита того на Донбасс в прошлом году, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение.

О смерти ветерана АТО сообщили коллеги Дениса по "Нацкорпусу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Активист умер после курса химиотерапии - в августе у него обнаружили лейкоз.

Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

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С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.

В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.

Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.

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В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.

Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.