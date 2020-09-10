Украинцы в июле 535 раз жаловались на коллекторов в НБУ, - пресс-служба

В июле Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов - это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финансовых учреждений.

На фоне этого пресс-служба НБУ рассказала о том, как защититься от угроз или навязчивых звонков коллекторов, информирует Цензор.НЕТ.

"Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту", - сообщили в пресс-службе.

При получении кредита, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять контакты. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

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В НБУ отметили, что если коллектор угрожает или звонит по кредиту, который к вам не имеет никакого отношения, он нарушает законодательство.

"Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес - это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия собственника", - пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. - это нарушение ряда статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301 , 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182).

"Если коллектор угрожает принудительно взыскать долг - это обман. Лишь органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры. Коллекторские компании могут только информировать должника или поручителя о наличии долга", - подчеркивают в НБУ.

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В НБУ отметили, что нужно узнать название коллекторской компании, представители которой звонят.

"Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800505240", - отметили в Нацбанке.

В финансовом учреждении также отметили, что после этого следует обратиться к уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд, поскольку они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

В сообщении отмечается, что если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

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