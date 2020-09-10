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В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от COVID-19

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В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от COVID-19
Страны при разработке вакцины от коронавируса COVID-19 должны ставить на первое место безопасность их применения, а не пытаться пренебречь правилами клинических испытаний для ускорения процесса разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в среду в ВОЗ.

По словам главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, недопустимо "срезать путь" при создании вакцин. Она отметила, что "прежде всего" важна безопасность.

"Процесс должен проходить по правилам игры. Лекарства и вакцины, прежде всего, должны быть проверены на безопасность, прежде чем начинать давать их людям", - отметила Сваминатан.

Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

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Ранее в ВОЗ заявляли, что при ускоренной разработке вакцины следует соблюдать ряд требований, "гарантирующих, что любая вакцина, которую будут производить, станет одновременно эффективной и безопасной".

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
  • Антип61
    Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
  • Vyacheslav Nesterov
    Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
    Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
    "Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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