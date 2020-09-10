В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и инициировали создание следственного органа по правонарушениям в РБ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека в среду, 9 сентября, принял заявление по ситуации с правами человека в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Бобруйск", Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека в среду принял заявление по ситуации с правами человека в Беларуси, в котором заявил о непризнании результатов президентских выборов 9 августа.

В заявлении комитет ПАСЕ заявил о многочисленных сообщениях о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси. Из-за сообщения о нарушении права на свободные и честные выборы комитет отказался признать результаты президентских выборов.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и событий после них должны быть привлечены к ответственности.

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Для того, чтобы послать четкий сигнал всем членам белорусских сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами "срочно создает международный следственный орган для сбора информации и предоставления доказательств преступлений в области прав человека в Беларуси", – говорится в заявлении.