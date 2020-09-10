"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью.
"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моим приключениями теперь следите здесь", - написал он.
Никаких подтверждений относительно пересечения границы, или другой связанной с этим информации экс-руководитель Офиса Президента не привел.
Отметим, что Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост. Похоже, что таким образом он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией.
Вместе с тем, часть пользователей соцсети приняли пост Богдана за шутку, часть - поддержали его "решение", а некоторые вспомнили в этом контексте "слугу народа" Александра Дубинского.
Кроме того, Богдан в посте прорекламировал свой Telegram-канал. В котором пока есть только одно фото: Богдан на пляже.
Фото: Telegram "Тесла Богдана"
Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.