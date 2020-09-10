Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов
Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза"", - написал он.
По словам Бутусова, "срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины": "Да, это такой приказ, не выполнять который - честь".
"Тот, кто сорвет "прекращение огня" и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества", - подчеркнул журналист.
"На данный момент, по данным источников Цензор.НЕТ, штаб операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции". А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам.
Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдет как предатель своей страны.
Люди на фронте шокированы решениями Главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будет, в первую очередь, на нем", - резюмировал Бутусов.