В Донецкой области за сутки выявили рекордные 90 новых случаев COVID-19, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 ускоряется.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За среду, 9 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 90 жителей области, в том числе у 8 детей и одной медработницы. 90 новых больных в день - это печальный рекорд для Донецкой области. Пандемия ускоряется. С каждым новым больным увеличивается вероятность заболеть для каждого из нас. Поэтому призываю всех к ответственному поведению. Избегайте массовых скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите индивидуальные средства защиты. Только так можно уберечься от болезни", - заявил глава ОГА.

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