За сутки COVID-19 выявили у 178 детей и 157 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 400 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 582 человека, из них 178 детей и 157 медработников. Были госпитализированы 400 человек. Зафиксированы 44 летальных случая. Выздоровели 1 174 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 145 612 человек, из них 9 414 детей и 12 463 медработника. Всего выздоровели 65 877 пациентов. 3 083 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 55 503 теста, из них 29 708 методом ПЦР и 25 795 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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