Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС

Договоренности ТКГ по инспектированию украинских позиций врагом - это государственная измена. Данное решение должно быть отменено. Лиц, причастных к подписанию этой договоренности, нужно отозвать из ТКГ, а предателей Кравчука и Фокина передать в суд.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Координационного совета участников Антитеррористической операции, операции Объединенных сил и волонтеров при Киевской областной государственной администрации, волонтер, бывший заместитель командира 90-го батальона 81-й десантной бригады, подполковник Виталий Баранов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие Побратимы!

Мы, участники российско-украинской войны, члены Всеукраинской общественной организации "Объединенные войной. 90-й батальон" выступаем против договоренностей ТКГ по инспектированию наших позиций врагом. Мы считаем это государственной изменой, сдачей интересов Украины и заигрывание с врагом.

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Мы требуем отменить эту предательскую, унизительную договоренность, срочно отозвать из ТКГ лиц, причастных к подписанию этой позорной договоренности, дав соответствующую оценку действиям каждого. Немедленно передать в суд предателей Кравчука и Фокина. Предупредить врага, что в случае попытки открытия огня в сторону наших защитников, будет дан такой ответ, который заставит врага еще долго сидеть в своей "днровской" норе невысовываясь и боясь пошевелитись и смотреть в нашу сторону, а тем более выдвигать какие-то требования.

Мы в свою очередь присоединяемся к проведению протестных мероприятий против сдачи интересов Украины и мероприятий связанных с поддержкой наших защитников.

Призываем ветеранскую общественность забыть о внутренних конфликтах, перед угрозой потери независимости и суверенитета. Наше единение покажет украинцам, что мы стоим плечом к плечу на защите нашей Родины, а воинам которые сейчас на передовой свою поддержку и готовность прийти на помощь. Пусть враг знает, что в Украине есть сила способная дать достойный отпор всем, кто попытается посягнуть на ее суверенитет.

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Встречаемся 10 сентября в 19.00 у ОП на Банковой.

Поддерживаем все мероприятия на местах в регионах о недоверии действиям ТКГ.

СЛАВА УКРАИНЕ!!!" - призвал Баранов.

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.