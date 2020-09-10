Пока не будут внесены все правки в законопроект об экоконтроле, он не будет вынесен в зал, - Шахов

Законопроект об экологическом контроле (№3091) не будет вынесен на голосование, пока не будут учтены все поправки депутатов, озвученные на комитете.

Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета экологического комитета Верховной Рады Сергей Шахов по итогам заседания комитета по экологической политике.

"Все правки, которые сегодня проговаривались на комитете, полностью должны быть учтены и доработаны. Не доработают – значит, не будет этот законопроект вынесен в зал", - сказал Шахов.

По его словам, все зарегистрированные законопроекты об экоконтроле, которые рассматривались сегодня на заседании экологического комитета ВР, несут серьезные коррупционные риски, поэтому все были отправлены на доработку.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

В свою очередь президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявляла, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.