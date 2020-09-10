Борислав Береза объяснил, почему Киев теряет деньги на платных стоянках
Об этом политик и лидер "Экопартии" Борислав Береза написал на странице в Facebook.
"Для начала, можно просто убрать незаконные МАФы и другие противоправно установленные сооружения, чтобы освободить место. Надо вспомнить, что место, где сегодня находится ТРЦ "Метроград", было отведено именно под парковки. А еще в КГГА лежит проект строительства четырех уровней паркинга под землей – от Майдана до Европейской площади. Впрочем, для таких решений необходима политическая воля, а у команды действующего мэра она отсутствует. Ведь вместо того, чтобы упорядочить парковки в столице, на них просто зарабатывают. И речь идет не о городском бюджете", – заявил Борислав Береза.
Политик объяснил, что длительное время существующие в городе парковки отдавали в управление частным операторам без проведения прозрачного аукциона. Делало это КП "Киевтранспарксервис", которое только недавно, в августе 2019 года, обязали все аукционы по передаче паркомест в аренду проводить исключительно через электронную систему ProZorro. Это решение отдельные операторы даже пытались оспорить, но суд оставил его без изменений. Кроме того, Борислав Береза припомнил коммунальному предприятию, которое занимается организацией стоянок в городе, участие в рейдерстве, о чем часто писали столичные СМИ.
"Парковками в городе занимается КП "Киевтранспарксервис". Сотрудников этого коммунального предприятия неоднократно обвиняли в сотрудничестве с рейдерами: теми, кто захватывает придомовые территории, где парковки должны быть бесплатными, и делает там платные стоянки. И вот уже за то, чтобы припарковаться возле собственного дома, надо заплатить. Кроме упомянутого сотрудничества с рейдерами, в "Киевтранспарксервисе" годами практикуют нецелевое использование территорий, которые на бумаге числятся как парковки, а на самом деле – давно застроены. Или по документам стоянка бесплатная, а на самом деле давно передана оператору", – написал Береза.
Будущий кандидат в мэры Киева добавил, что проблема с парковками, особенно в центральных районах, не будет решаться до тех пор, пока не ликвидировать коррупционную составляющую. Это нужно для того, чтобы город стал зарабатывать на платных стоянках, а не только частные операторы как сейчас. Он также заявил о необходимости привлечения частных инвесторов к строительству подземных паркингов, чтобы хаотические парковки в центральных частях столицы исчезли как явление.
По данным из открытых источников, в 2019 году КП "Киевтранспарксервис" заработало на платных стоянках около 86 млн грн, впрочем в столичный бюджет в итоге дошло меньше половины - 35,7 млн грн. Такую колоссальную разницу на предприятии объяснили высокими зарплатами сотрудников.