Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра не намерен вступать в конфронтацию с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".

Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - сказал Саакашвили.

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Во время прямого включения из Днепра он заявил и о том, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", - сказал Саакашвили.

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Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.

В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.