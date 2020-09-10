Состояние Балуха стабильно тяжелое. Прогнозов никто никаких пока не дает, - Ирина Геращенко
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Состояние госпитализированного после избиения в ночь на вторник в Киеве бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"От лечащих врачей Владимира Балуха, которые с нами на постоянном контакте: состояние стабильно тяжелое... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.