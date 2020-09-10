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"Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора", - комбат 503-го батальона Сухаревский

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"Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора", - комбат 503-го батальона Сухаревский
503-й Отдельный батальон морской пехоты по решению командования Объединенных Сил при первом приказе готов вступить в бой с врагом и сокрушить его.

Об этом говорится в заявлении командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревского, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление командира 503-го ОБМП к братьям по оружию и украинской громаде.

Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям.

По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора,
что и требуется от армейского подразделения.

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По решению командования Объединенных Сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его.

В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и Украинской Армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания.

Мы Морпехи! Мы Барсуки! Мы крепко держим свое Оружие!

Смерть врагам!

Честь имею, командир 503-го отдельного батальона морской пехоты подполковник

Вадим Сухаревский", - говорится в заявлении.

Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, - комбат 503-го батальона Сухаревский 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    "Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський - Цензор.НЕТ 3425
  • Анатолий К 65c6a92d
    А мені чомусь пригадалися події під час виборів, де 50% військових проголосовували за сьогодні. То на кого ви ображаєтеся ? Вам сказав чужий головнокомандувач путін "Хто завгодно аби не Порох" і ви виконали його команду. Чи не так?
  • Власов Сергей b3083465
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    Сергій Таран / Sergiy Taran

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    Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди
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