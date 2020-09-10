"Мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора", - комбат 503-го батальона Сухаревский

503-й Отдельный батальон морской пехоты по решению командования Объединенных Сил при первом приказе готов вступить в бой с врагом и сокрушить его.

Об этом говорится в заявлении командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревского, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление командира 503-го ОБМП к братьям по оружию и украинской громаде.

Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям.

По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора,

что и требуется от армейского подразделения.

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По решению командования Объединенных Сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его.

В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и Украинской Армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания.

Мы Морпехи! Мы Барсуки! Мы крепко держим свое Оружие!

Смерть врагам!

Честь имею, командир 503-го отдельного батальона морской пехоты подполковник

Вадим Сухаревский", - говорится в заявлении.

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.