"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того народ избрал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - заявил Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - отметил он.

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По его словам, "в середине 90-х она (власть. - Ред.) валялась в грязи, о нее вытирали ноги". "Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал он.

8 сентября во время интервью российским государственным СМИ Лукашенко признавал, что "немного пересидел" на посту президента Беларуси. При этом добавлял, что только он сейчас может защитить страну. Лукашенко отметил, что он четверть века обустраивал Беларусь и просто так ее не бросит — "если я уйду, моих сторонников будут резать!".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.