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Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский

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Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.

"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", - подчеркнул глава Украинского государства.

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"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", - резюмировал Зеленский.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4007
  • Вадим Гаврильчик
    Украинский тоже !!!
  • Nino
    Как смело! Какая молниеносная реакция на события!
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