Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.
Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.
"Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", - подчеркнул глава Украинского государства.
"В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет", - резюмировал Зеленский.