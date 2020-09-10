Надели мешок на голову, угрожали вывезти из Беларуси живой или по частям: Колесникова обратилась в СК по факту ее похищения силовиками

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни. Заявление Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича передала адвокат Людмила Казак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182, 183, 186 Уголовного кодекса Беларуси. В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальноcть. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально.

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Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу.

После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября. Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Беларусь в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)", - говорится в заявлении Колесниковой.