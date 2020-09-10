Посол Великобритании Симмонс о "Минске": Одну вещь он точно делает - сажает Россию за стол переговоров

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что Минский процесс как минимум делает одну важную вещь - сажает Россию за стол переговоров.

Такое мнение она высказала в интервью изданию "Йод.media", передает Цензор.НЕТ.

"Первое, что нужно сказать — это то, что власть демонстрирует: Украина предана Минскому процессу и прилагает все усилия, чтобы продвинуться в рамках этого формата. И даже если есть впечатление, что минский процесс никуда не движется, то есть одна вещь, которую он точно делает - усаживает за стол переговоров Россию. Не последнюю роль в этом играют санкции. Россия, если и беспокоится о чем-то, так это о вопросах санкций ", - сказала Симмонс.

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По ее убеждению, кроме Минского процесса и нормандского формата, которые представлены прежде всего высоким уровнем руководства стран, не надо забывать и об обычных гражданах и социальных связях.

Британия, по словам посла, к примеру, видит свою нишу в том, чтобы общаться с общинами, обсуждать проблемы и определить, какими будут Луганск и Донецк, скажем, в мирном сценарии, что нужно для этого сделать. "Мы хотим играть активную роль в работе, которая ведется на уровне общественности, потому что это очень важно", - сказала Симмонс.