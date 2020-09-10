Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

15-16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Владимир Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Президента Украины и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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