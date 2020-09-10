"На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха
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"Слуга народа" Дмитрий Наталуха скептически отнесся к договоренностям о совместном патрулировании с наемниками РФ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха, передает Цензор.НЕТ.
"На седьмом году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на седьмом году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу. Какой-то эффект может и будет, но мне страшно подумать, что это говорит о жертве", - заявил "слуга народа".
Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.